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15 грудня 2020, 17:51 798

Нардеп від "Слуги народу" під час засідання Ради бронював готель у Домінікані, - ЗМІ

15 грудня 2020, 17:51 798
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Він вів листування про готелі для відпочинку
Він вів листування про готелі для відпочинку
Фото з відкритих джерел
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Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради "слуга народу" Валерій Колюх голова підкомітету з питань науки та інновацій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, обраний у 92-му окрузі в Київській області) вів листування про готелі для відпочинку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Цензор.НЕТ".

"6750 вже)))" - пишуть "слузі народу".

"Ого" - відповідає Колюх. І отримує посилання на готель у Домініканській республіці - "Catalonia Bavaro Beach".

"Валєра, вибираємо рик... Вам бронювати? ... Єгипет зростає теж", - пишуть Колюху.

"Бронюйте" - відповідає він.

Нагадаємо, раніше "слугу народу” Петруняка впіймали за переглядом пікантного фото в Раді.

Україна Слуга народа нардепи нардеп курорти
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