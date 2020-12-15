Нардеп від "Слуги народу" під час засідання Ради бронював готель у Домінікані, - ЗМІ

Він вів листування про готелі для відпочинку

Він вів листування про готелі для відпочинку

Фото з відкритих джерел

Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради "слуга народу" Валерій Колюх голова підкомітету з питань науки та інновацій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, обраний у 92-му окрузі в Київській області) вів листування про готелі для відпочинку.

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