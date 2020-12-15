Нардеп від "Слуги народу" під час засідання Ради бронював готель у Домінікані, - ЗМІ
Він вів листування про готелі для відпочинку
Він вів листування про готелі для відпочинку
Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради "слуга народу" Валерій Колюх голова підкомітету з питань науки та інновацій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, обраний у 92-му окрузі в Київській області) вів листування про готелі для відпочинку.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Цензор.НЕТ".
"6750 вже)))" - пишуть "слузі народу".
"Ого" - відповідає Колюх. І отримує посилання на готель у Домініканській республіці - "Catalonia Bavaro Beach".
"Валєра, вибираємо рик... Вам бронювати? ... Єгипет зростає теж", - пишуть Колюху.
"Бронюйте" - відповідає він.
Нагадаємо, раніше "слугу народу” Петруняка впіймали за переглядом пікантного фото в Раді.
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