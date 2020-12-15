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15 грудня 2020, 19:29 49

Міністри екології та у справах ветеранів подали заяви про відставку — Разумков

15 грудня 2020, 19:29 49
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Тепер депутати мають розглянути відставку міністрів
Тепер депутати мають розглянути відставку міністрів
Фото: із відкритих джерел
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Міністр екології Роман Абрамовський, а також міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб подали до Верховної Ради заяви про відставку.

Про це під час засідання Верховної Ради повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає RegioNews.

Надійшли заяви про звільнення від двох міністрів - від міністра захисту довкілля та природних ресурсів та міністра у справах ветеранів", - сказав Разумков.

Він попросив профільні комітети зібратися завтра зранку на засідання, щоб обговорити питання відставки міністрів.

Я прошу комітети зібратися завтра та розглянути зранку ці питання, щоб ми могли винести їх на пленарні засідання", - додав глава Верховної Ради.

Нагадаємо, "Слуги народу" перенесли засідання фракції на пізній вечір, на порядку денному - обговорення кандидатур на посади в уряді.

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