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15 декабря 2020, 21:45 7

Завтра рассматривать назначения новых министров Рада не планирует, - Корниенко

15 декабря 2020, 21:45 7
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Назначения в Кабмин рассмотрят 17-18 декабря
Фото из открытых источников
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Верховная рада не планирует рассматривать на завтрашнем заседании вопрос назначения новых министров. На завтрашней повестке дня только увольнение министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, на брифинге по итогам заседании фракции "Слуга народа" заявил нардеп Александр Корниенко, передаёт RegioNews.

Как рассказал Корниенко, на сегодняшнем заседании заслушали всех кандидатов на министерские должности, однако завтра за их назначение народные депутаты не будут голосовать.

Будут голосоваться, скорее всего, в четверг (17 декабря - ред.). Если вопрос по Абрамовскому будет решен, то в четверг будут голосовать за его увольнение, а в пятницу (18 декабря - ред.) назначение. Завтра будет голосоваться увольнение Бессараба, - отметил он.

Нардеп добавил, что завтра кандидаты на должности в Кабмине должны встретиться с другими парламентскими фракциями, чтобы найти среди них поддержку.

Монобольшинство даст максимальное количество голосов и другие фракции, я думаю, будут их поддерживать, - добавил Корниенко.

Напомним, ранее сообщалось, что министры экологии и по делам ветеранов подали заявления об отставке - Разумков.

Кабмин министр Слуга народа Верховная Рада Александр Корниенко
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