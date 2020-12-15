Витрати на утримання Ради у 2021 році зростуть на півмільярда

Діяльність парламенту в наступному році обійдеться на 500 мільйонів гривень дорожче

Діяльність парламенту в наступному році обійдеться на 500 мільйонів гривень дорожче

Фото: flickr

Згідно із проектом державного бюджету на 2021 рік, на утримання Верховної Ради пропонується закласти більше 2,5 мільярда гривень. На утримання Ради упродовж 2020 року витратили близько 2 мільярдів.

Про це йдеться в проекті бюджету, оприлюдненому на сайті парламенту, передає RegioNews.

Так, на оплату праці та нарахування зарплат Ради хочуть виділити 655 мільйонів 410 тисяч гривень, це на 50 мільйонів більше, ніж у 2020 році.

На зарплати співробітників Апарату передбачили 747,6 мільйона гривень. Робота парламентського каналу "Рада" обійдеться в 56,6 мільйона гривень, а випуск газети "Голос України" – 27 млн грн (у 2020 році ця сума була 16 млн грн.).

Парламентські буфети обійдуться платникам податків у 4,1 мільйона гривень. На проведення ремонтних робіт в приміщеннях Верховної Ради заклали тільки 300 тисяч гривень.

На забезпечення діяльності одного нардепа у 2021 році передбачили 334,3 тисячі гривень, це сума без заробітної плати. Депутат може отримати 237 250 гривень компенсації за наймання житла. 90 тисяч гривень за рік або 7500 гривень щомісяця, депутат отримає компенсації за поїздки територією України.

Нагадаємо, більше мільйона: стало відомо, скільки держава витрачає на одного працівника НАБУ.