Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2021 год

Голосование состоялось на две недели позже определенных Бюджетным кодексом сроков

Голосование состоялось на две недели позже определенных Бюджетным кодексом сроков

Фото: из открытых источников

Верховная Рада Украины во время заседания 15 декабря приняла закон о государственном бюджете на 2021 год.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

За Бюджет-2021 проголосовали 289 народных депутатов.

Его поддержали 225 представителей "Слуги народа", 12 депутатов от фракции "Батькивщина", 21 - "За будущее", 20 депутатов от группы "Доверие" и 11 внефракционных.

Текст проекта закона (проект №4000) опубликован на сайте Верховной рады.

Согласно тексту, доходы государственного бюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% больше, чем в 2020 году.

Расходы предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн гривен, что на 4,5% (на 57 524,5 млн гривен больше, чем в 2020 году).

Документом предусмотрен рост ВВП на уровне 4,6%, потребительская инфляция на уровне 7,3%, уровень государственного долга к ВВП закладывается на уровне 64,6%. Среднегодовой курс доллара в 2021 году, по которому рассчитывается государственный бюджет, составляет 29,1 грн за доллар.

Рост минимальной заработной платы с 1 января 2021 года составит 6000 гривен, с 1 декабря 2021 года - 6500 гривен. Предлагается установить в 2021 году прожиточный минимум на одного человека в месяц: с 1 января - 2189 гривен, с 1 июля - 2294 грн, с 1 декабря - 2393 гривны.

Также предлагается установить минимальную пенсию для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января - 1769 гривен, с 1 июля - 1854 гривны, с 1 декабря - 1934 гривны.

Среднюю зарплату ожидают на уровне 13 632 гривны в месяц, а безработицу на уровне 9,2%. На программу "Большая стройка" (развитие дорожной инфраструктуры) планируется выделить 150 млрд грн.

Напомним, Рада изменила Бюджетный кодекс для принятия государственной сметы на 2021 год.

Также Бюджетный комитет Рады поддержал проект Госбюджета на 2021 год.