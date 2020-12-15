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15 грудня 2020, 18:02 20

Бюджетний комітет Ради підтримав проект Держбюджету на 2021 рік

15 грудня 2020, 18:02 20
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Проти проголосували тільки представники "ЄС" та "Голосу"
Проти проголосували тільки представники "ЄС" та "Голосу"
Фото: flickr
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Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав проект Державного бюджету на наступний рік у другому читанні.

Про це в Telegram повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

За його словами, проект бюджету-2021 підтримали представники фракцій "Слуга народу", "Батьківщина", груп "Довіра" і "За майбутнє".

Проти проголосували нардепи від "Євросолідарності” та "Голосу".

Нагадаємо, Рада змінила Бюджетний кодекс для ухвалення державного кошторису на 2021 рік: що пропонує закон.

бюджет комітет Верховна Рада депутати нардеп
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