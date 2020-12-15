Бюджетний комітет Ради підтримав проект Держбюджету на 2021 рік

Проти проголосували тільки представники "ЄС" та "Голосу"

Проти проголосували тільки представники "ЄС" та "Голосу"

Фото: flickr

Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав проект Державного бюджету на наступний рік у другому читанні.

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