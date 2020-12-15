Бюджетний комітет Ради підтримав проект Держбюджету на 2021 рік
Проти проголосували тільки представники "ЄС" та "Голосу"
Проти проголосували тільки представники "ЄС" та "Голосу"
Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав проект Державного бюджету на наступний рік у другому читанні.
Про це в Telegram повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, передає RegioNews.
За його словами, проект бюджету-2021 підтримали представники фракцій "Слуга народу", "Батьківщина", груп "Довіра" і "За майбутнє".
Проти проголосували нардепи від "Євросолідарності” та "Голосу".
Нагадаємо, Рада змінила Бюджетний кодекс для ухвалення державного кошторису на 2021 рік: що пропонує закон.
Нардеп від "Слуги народу" під час засідання Ради бронював готель у Домінікані, - ЗМІВсі новини »
15 грудня 2020, 17:51У "Слузі народу" заявили, що закон про особливий статус Донбасу допоможе продовжити мирний процес
15 грудня 2020, 17:08Витрати на утримання Ради у 2021 році зростуть на півмільярда
15 грудня 2020, 15:54
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Зміни в уряді: хто з міністрів - головні кандидати на виліт
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Хмельницьку облраду