Рада змінила Бюджетний кодекс для ухвалення державного кошторису на 2021 рік: що пропонує закон

Також було підтримано низку правок

Також було підтримано низку правок

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Верховна Рада України схвалила у другому читанні зміни до Бюджетного кодексу в рамках державного бюджету на 2021 року. За законопроєкт №4100-д ​​проголосували 311 депутатів Ради.

Про це пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Документ регулює правові основи функціонування бюджетної системи України, міжбюджетних відносин, створення належної ресурсної бази для того, щоб місцева влада могла здійснювати свої повноваження на новій територіальній основі через утворення нових районів.

Міністерству фінансів дали право на операції з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, у тому числі шляхом здійснення державних запозичень понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про держбюджет. Це необхідно, щоб зменшити очікуване пікове навантаження на державний бюджет і знизити ризики, пов'язані з імовірністю збільшення витрат по держдеривативам у майбутньому.

У закон в сесійній залі внесли правку, яка дозволяє повторне призначення на один рік держслужбовця, який досяг пенсійного віку, без обов'язкового проведення конкурсу щорічно. За неї проголосували 306 нардепів.

У залі нардепи схвалили і норму, яка повернула місцевому самоврядуванню частку від акцизу на паливо. Вона передбачає, що у 2021 році 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію пального зараховуються до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування автоматично.

Нагадаємо, комітет Ради затвердив проєкт Держбюджету-2021.