У "Слузі народу" заявили, що закон про особливий статус Донбасу допоможе продовжити мирний процес

Документ підтримали сьогодні

Документ підтримали сьогодні

Фото з відкритих джерел

Продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО на рік (№4467) дозволить продовжити переговорний процес заради досягнення миру на Донбасі.

Як пише Regionews, про це наголосив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі "РБК-Україна".

"Це суто формальне рішення Верховної Ради, яке вкрай потрібне, щоб наші представники на переговорах могли спокійно продовжити роботу. Ми зможемо продовжити мирний процес і мирні переговори: як у форматі Тристоронньої контактної групи, так і в форматі нормандської четвірки", - зазначив він.

Корнієнко додав, що це наслідок системного послідовного підходу в переговорах, адже продовження дії закону триває з 2014 року: "Дуже важливо, що парламент підтримав сьогодні це рішення в цілому".

Як зазначають у "Слузі народу", принципових змін у законі не має. Вони могли б з’явитися тільки за умови, якби українська сторона побачила з боку Росії змістовне прагнення швидко закінчити війну і віддати Україні окуповані території.

Натомість Росія навіть не забезпечила допуск представників Червоного хреста до місць утримання українців на окупованій території. Тому ані сам закон, ані продовження його дії не можуть погіршити ситуацію для України.

"Ми розуміємо, що Мінські угоди не є досконалими. Вони можуть бути поновлені та переглянуті відповідно до позиції України... Насамперед безпековий фактор - контроль над кордоном, а наступним кроком - будь-які політичні процеси. Цьому має передувати розведення, розмінування тощо", - пояснив Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, Рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік.