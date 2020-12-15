Сьогодні мер Кам’янця-Подільського представив свою команду в міськраді

Завтра пропозиції цих кандидатур будуть винесені на голосування сесії

Завтра пропозиції цих кандидатур будуть винесені на голосування сесії

Фото Vdalo.info

Міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко сьогодні, 15 грудня, в сесійній залі представив кандидатів на посади секретаря міськради, своїх заступників та керуючої справами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Vdalo.info.

Так, на посаду секретаря Кам’янець-Подільської міської ради Посітко пропонує депутатку від ВО "Свобода" Ірину Шелепницьку.

Я розумію, що секретар – це посада консолідара та пошуку механізмів співпраці, – наголосила під час виступу Шелепницька.

На посаду заступника міського голови (спеціалізація – ЖКГ) пропонується Дмитро Пульмановський – уродженець Кам’янця-Подільського, останні вісім років проживав у Києві. Він директор ТОВ, керівник ГО, помічник депутата Київської міськради від ВО Свобода. Під час АТО на Донбасі воював у складі легендарної 93 бригади.

Керуючою справами може стати адвокатка і юристка Вікторія Ільчишена – вона працювала у міській раді з 17 років при трьох міських головах.

Ще одним заступником міського голови з питань культури, освіти і медицини Посітко хоче бачити Юрія Дужева – начальника відділення Укрсиббанку та екскерівника місцевого "Пласту".

За словами Посітка, ця кандидатура має консолідувати різні політсили, адже Дужев на минулих місцевих виборах балотувався в міську раду від партії "Європейська солідарність". Зазначимо, що глава фракції ЄС Василь Кобильник наголосив, що Євросолідарність не висувала Дужева на посаду заступника.

Також Посітко повідомив, що за кілька хвилин до засідання фракція "Слуга народу" рекомендувала йому призначити на посаду заступника з економічних питань Ніну Фабіянську – ексдепутатку та чиновницю райдержадміністрації.

У "Слузі" народу назвали Фабіянську досвідченою та порядною людиною. Проте мер наголосив, що ще особисто не говорив з Фабіянською, тому й остаточне рішення ще не прийнято.

Ці кандидатури будуть розглядати на сесії 16 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 грудня робота Кам’янець-Подільської міськради знову була заблокована через те, що вже друге засідання депутати не змогли обрати секретаря.