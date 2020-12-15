"Партія миру і розвитку" виключила скандальну Штепу зі своїх рядів

Також вона буде позбавлена депутатського мандата, але через рік

Також вона буде позбавлена депутатського мандата, але через рік

Фото: з відкритих джерел

"Партія миру і розвитку", під першим номером якої балотувалася до міської ради скандальна ексмерка Слов'янська Донецької області Неля Штепа, рішенням політради виключила її з партії.

Про це повідомляють "Новини Донбасу", передає RegioNews. "Партія миру і розвитку" рішенням політради виключила зі своїх лав Нелю Штепу, яка була обрана депутатом Слов'янської міської ради від цієї політсили", - повідомила голова організації "Партії миру і розвитку" в Донецькій області Ірина Ольхова. Вона додала, що Штепу мають намір позбавити депутатського мандата, але, згідно з законодавством, це можна буде зробити тільки через рік. У Виборчому кодексі з'явилося таке поняття, як імперативний мандат. За законом, Нелю Ігорівну Штепу можливо буде усунути від виконання обов'язків депутата Слов'янської міської ради через рік", - сказала Вільхова. Крім того, "Партією миру і розвитку" та "Опозиційним блоком" був підписаний меморандум про співпрацю в Слов'янську і Краматорську. Нагадаємо, 11 грудня Штепа на першому засіданні міськради Слов'янська вляпалася в скандал: її хочуть позбавити мандата.

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