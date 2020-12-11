Робота Кам’янець-Подільської міськради знову заблокована

Уже друге засідання не можуть обрати секретаря

Уже друге засідання не можуть обрати секретаря

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Сьогодні, 11 грудня, продовжилось друге засідання сесії міської ради восьмого скликання. Зрештою, кадрові питання запропонували зняти з розгляду і перейти до бюджетних.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Vdalo.info.

Після перерви, оголошеної в сесії 9 грудня, Камянець-Подільська міськрада знов зібралася на засідання і спробувала повторно проголосувати за кандидатуру секретаря, оскільки під час минулого засідання лічильна комісія не змогла встановити результат голосування.

Проте депутати від ВО "Свобода" висловили недовіру членам лічильної комісії, а представники "Рідного краю" пропонували на початок сесії винести бюджетні питання, оскільки вони першочергові.

Через півтори години суперечок щодо черговості виконання положень регламенту, міський голова Михайло Посітко запропонував зняти кадрові питання з порядку денного, щоб перейти до важливих для міста бюджетних питань.

До наступного засідання сесії було запропоновано обговорити кандидатури старост та секретаря міської ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 грудня чотири фракції Кам’янець-Подільської міськради влаштували демарш, обираючи секретаря.