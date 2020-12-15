Сегодня мэр Каменца-Подольского представил свою команду в горсовете

Завтра предложения этих кандидатур будут вынесены на голосование сессии

Завтра предложения этих кандидатур будут вынесены на голосование сессии

Фото Vdalo.info

Городской голова Каменец-Подольского Михаил Поситко сегодня, 15 декабря, в сессионном зале представил кандидатов на должности секретаря горсовета, своих заместителей и управляющего делами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Vdalo.info.

Так, на должность секретаря Каменец-Подольского городского совета Поситко предлагает депутата от ВО "Свобода" Ирину Шелепницкую.

Я понимаю, что секретарь – это должность консолидара и поиска механизмов сотрудничества, – отметила во время выступления Шелепницкая.

На должность заместителя городского головы (специализация – ЖКХ) предлагается Дмитрий Пульмановский – уроженец Каменца-Подольского, последние восемь лет проживал в Киеве. Он директор ООО, руководитель ОО, помощник депутата Киевского горсовета от ВО "Свобода". Во время АТО на Донбассе воевал в составе легендарной 93 бригады.

Управляющей делами может стать адвокат и юрист Виктория Ільчишена – она работала в городском совете с 17 лет при трех городских головах.

Еще одним заместителем городского головы по вопросам культуры, образования и медицины Поситко хочет видеть Юрия Дужева – начальника отделения Укрсиббанка и эксруководителя местного "Пласта".

По словам Поситко, эта кандидатура должна консолидировать различные политсилы, ведь Дужев на прошлых местных выборах баллотировался в городской совет от партии "Европейская солидарность". Отметим, что глава фракции ЕС Василий Кобыльник подчеркнул, что Евросолидарность не выдвигала Дужева на должность заместителя.

Также Поситко сообщил, что за несколько минут до заседания фракция "Слуга народа" рекомендовал ему назначить на должность заместителя по экономическим вопросам Нину Фабиянскую – экс-депутатку и чиновницу райгосадминистрации.

В "Слуге народа" назвали Фабиянскую опытным и порядочным человеком. Однако мэр подчеркнул, что еще лично не говорил с Фабиянской, поэтому и окончательное решение еще не принято.

Эти кандидатуры будут рассматривать на сессии 16 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 декабря работа Каменец-Подольского горсовета снова была заблокирована из-за того, что уже второе заседание депутаты не смогли избрать секретаря.