У Чернівцях 8 кандидатів до міськради від "Народного контролю" відмовилися від мандатів

Двоє – обрані депутати, інші – зі списку

Двоє – обрані депутати, інші – зі списку

Фото: скріншот з відео Івана Гончарюка

8 кандидатів у депутати Чернівецької міської ради від «Народного контролю» відмовилися від кандидування до ради, поступившись наступникам у списку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на громадянську мережу ОПОРА.

Восьмеро кандидатів у депутати Чернівецької міськради від політичної партії "Громадський рух "Народний контроль" написали заяви про відмову від депутатських мандатів.

Це двоє обраних депутатів (Світлана Ушакова і Іван Дробот) і ті, хто слідували за ними у партійному списку: Чубов Нікіта, Дзюбак Віталій, Булезюк Дмитро, Манюк Наталія, Левицька Світлана, Бурштин Андрій.

Наступними у списку йдуть Гончарюк Іван та Кислиця Михайло. Іван Гончарюк – чинний депутат міської ради, скликання якої ще не завершилося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ТВК досі не призначила сесію Чернівецької міськради: названо причину.