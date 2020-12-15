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15 грудня 2020, 12:59 581

Чиновники прикордонної служби "кришували” контрабанду з Білорусі — СБУ

15 грудня 2020, 12:59 581
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Кількох фігурантів справи затримали під час надання хабара
Кількох фігурантів справи затримали під час надання хабара
Фото: СБУ
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У Рівненській області Служба безпеки України викрила чиновників одного із прикордонних пунктів на систематичному “кришуванні” незаконного перевезення із Білорусі підакцизних товарів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, 15 фігурантів справи, серед яких чиновники Держприкордонслужби, організували канал незаконного перевезення в Україну партій сигарет та бурштину.

Продукція, за сприяння посадовців, ввозилась в Україну через так званий "зелений кордон”. Товар фігуранти складували в одному з державних лісгоспів для подальшої реалізації по всій території країни”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували низку епізодів отримання грошей військовослужбовцями прикордонної служби, а також надання хабарів чиновнику ДПСУ. Кількох фігурантів затримали під час надання хабара.

За результатами проведених слідчих дій на території Рівненської та Волинської областей вилучено понад 75 тисяч пачок цигарок, ввезених з Білорусі, та бурштин-сирець вагою майже 5 кілограмів. Правоохоронці також блокували спробу протиправного переправлення через митну територію України ще 225 тисяч пачок тютюнових виробів іноземного виробництва”, - додали в СБУ.

Наразі у цій справі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, СБУ викрила наркодилерів, які працювали у 15 областях України.

Рівне прикордонники контрабанда корупція СБУ
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