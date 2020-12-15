Чиновники пограничной службы "крышевали" контрабанду из Беларуси - СБУ

Нескольких фигурантов дела задержали во время дачи взятки

Нескольких фигурантов дела задержали во время дачи взятки

Фото: СБУ

В Ровенской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновников одного из пограничных пунктов на систематическом "крышевании" незаконной перевозки из Беларуси подакцизных товаров.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, 15 фигурантов дела, среди которых чиновники Госпогранслужбы, организовали канал незаконной перевозки в Украину партий сигарет и янтаря.

Продукция, при содействии должностных лиц, ввозилась в Украину через так называемую "зеленую границу". Товар фигуранты складировали в одном из государственных лесхозов для дальнейшей реализации на всей территории страны", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали ряд эпизодов получения денег военнослужащими пограничной службы, а также предоставление взяток чиновнику ГПСУ. Нескольких фигурантов задержали во время дачи взятки.

По результатам проведенных следственных действий на территории Ровенской и Волынской областей изъято более 75 тысяч пачек сигарет, ввезенных из Беларуси, и янтарь-сырец весом почти 5 килограммов. Правоохранители также блокировали попытку противоправной переправки через таможенную территорию Украины еще 225 тысяч пачек табачных изделий иностранного производства", - добавили в СБУ.

Сейчас в этом деле продолжаются следственные действия.

Напомним, СБУ разоблачила наркодилеров, которые работали в 15 областях Украины.