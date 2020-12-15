12:19  15 декабря
Глава энергетического комитета Рады Герус заболел Covid-19
11:59  15 декабря
"Слуги" проведут еще одно заседание фракции: что обсудят
08:12  15 декабря
Стреляли возле Авдеевки: с начала суток боевики нарушили один раз режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
15 декабря 2020, 12:59 574

Чиновники пограничной службы "крышевали" контрабанду из Беларуси - СБУ

15 декабря 2020, 12:59 574
Читайте також українською мовою
Нескольких фигурантов дела задержали во время дачи взятки
Нескольких фигурантов дела задержали во время дачи взятки
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновников одного из пограничных пунктов на систематическом "крышевании" незаконной перевозки из Беларуси подакцизных товаров.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, 15 фигурантов дела, среди которых чиновники Госпогранслужбы, организовали канал незаконной перевозки в Украину партий сигарет и янтаря.

Продукция, при содействии должностных лиц, ввозилась в Украину через так называемую "зеленую границу". Товар фигуранты складировали в одном из государственных лесхозов для дальнейшей реализации на всей территории страны", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали ряд эпизодов получения денег военнослужащими пограничной службы, а также предоставление взяток чиновнику ГПСУ. Нескольких фигурантов задержали во время дачи взятки.

По результатам проведенных следственных действий на территории Ровенской и Волынской областей изъято более 75 тысяч пачек сигарет, ввезенных из Беларуси, и янтарь-сырец весом почти 5 килограммов. Правоохранители также блокировали попытку противоправной переправки через таможенную территорию Украины еще 225 тысяч пачек табачных изделий иностранного производства", - добавили в СБУ.

Сейчас в этом деле продолжаются следственные действия.

Напомним, СБУ разоблачила наркодилеров, которые работали в 15 областях Украины.

Ровно пограничники контрабанда коррупция СБУ
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Рада поддержала законопроект о возобновлении работы НАПК
15 декабря 2020, 11:54
Передачу дела зама Ермака Татарова от НАБУ в ГБР обжалуют в суде
14 декабря 2020, 19:47
Суд забрал в НАБУ дело, в котором фигурирует заместитель Ермака Олег Татаров
14 декабря 2020, 18:12
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
Все видео »
Изменения в правительстве: кто из министров - главные кандидаты на вылет
Местные коалициады. Кто будет контролировать Хмельницкий облсовет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Анатолий Гриценко
Все блоги »