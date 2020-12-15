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15 грудня 2020, 11:54 83

Рада підтримала законопроект про відновлення роботи НАЗК

15 грудня 2020, 11:54 83
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Закон забезпечує повноцінну роботу Національного агентства із запобігання корупції
Закон забезпечує повноцінну роботу Національного агентства із запобігання корупції
Фото: flickr
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Сьогодні, 15 грудня Верховна рада підтримала проект закону №4470 "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції", який відновлює роботу Нацагентства із запобігання корупції, яка була заблокована після скандального рішення Конституційного суду.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Ради, передає RegioNews.

Законопроект підтримали 300 народнх депутатів. Закон відновлює повноваження НАЗК, у тому числі стосовно суддів та суддів Конституційного суду.

Він передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими НАЗК наділяють необхідними повноваженнями й правами.

Закон передбачає алгоритм реагування НАЗК на порушення і ознаки корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень.

Встановлюються особливості такого реагування у випадку вчинення корупційних правопорушень суддями або суддями Конституційного суду.

В законі також йдеться про відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

3 грудня в парламенті зареєстрували третій проект закону про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

4 грудня Рада відновила кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях, яка була скасована 27 листопада рішенням Конституційного суду.

НАЗК Верховна Рада Конституційний суд декларацїї корупція голосування
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