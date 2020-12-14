12:02  14 грудня
Разумков розповів, скільки нардепів і співробітників Ради заразилися COVID-19
14:51  14 грудня
Понад 60% українців не бачать партії, яка представляла б їхні інтереси
08:12  14 грудня
Доба в ООС: бойовики 9 разів порушували режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
14 грудня 2020, 12:29 8

СБУ викрила наркодилерів, які працювали у 15 областях України

14 грудня 2020, 12:29 8
Читайте также на русском языке
Банда щомісяця продавала наркотики на 5 млн гривень
Банда щомісяця продавала наркотики на 5 млн гривень
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України блокувала діяльність організованої групи, яка одержувала мільйонні "прибутки" від збуту оптових партій наркотичних засобів і психотропних речовин до різних регіонів країни.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, у групі було понад 20 активних учасників. Вони налагодили продаж кокаїну, мефедрону, героїну, MDMA, амфетаміну, альфа-PVP та канабісу на території 15 областей України.

Свою продукцію фігуранти пропонували у закритому Telegram-каналі та доправляли її замовникам через мережу так званих закладок. Для цього організатори групи створили в регіонах власні осередки наркокур’єрів, які одержували "товар" для реалізації поштовими сервісами", - йдеться у повідомленні.

Гроші від замовників надходили на електронні гаманці різних платіжних систем. За попередніми оцінками, щомісячний обіг наркоділків становив майже 5 млн грн.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів у Київській, Одеській та Вінницькій областях правоохоронці вилучили майже 4 кілограми амфетаміну, альфа-пвп і канабісу, приблизно пів кілограма героїну, кокаїну і мефедрону, 250 пігулок "МДМА" і "Ксанакс".

Наразі затримано 6 учасників злочинного угруповання, у тому числі осіб, причетних до організації наркобізнесу.

Нагадаємо, у Дніпрі та Запорізькій області ліквідували міжрегіональний канал продажу наркотиків.

обшуки СБУ наркотики правоохоронці область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Хмельницьку облраду
Воскресити ДАБІ: Чернишов хоче взяти Зеленського змором і згорнути його реформу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Всі блоги »