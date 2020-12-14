12:02  14 декабря
Разумков рассказал, сколько нардепов и сотрудников Рады заразились COVID-19
11:27  14 декабря
В Хмельницком облсовете объявили о создании семи фракций
08:12  14 декабря
Сутки в ООС: боевики 9 раз нарушали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
14 декабря 2020, 13:56 31

"Слуга народа" уже 7 месяцев саботирует подачу финансового отчета - КИУ

14 декабря 2020, 13:56 31
Читайте також українською мовою
В партии говорят, что закон не нарушают, и подадут отчет после карантина
В партии говорят, что закон не нарушают, и подадут отчет после карантина
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Партия "Слуга народа" до сих пор не обнародовала финансовый отчет за первый квартал 2020 года, который должна была подать в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не позднее начала мая.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, передает RegioNews.

В Комитете отмечают, что после принятия изменений в закон "О политических партиях", представление отчетов было перенесено до окончания карантина, однако все остальные парламентские партии ( "Европейская солидарность", "Батькивщина", ОПЗЖ и "Голос") отчет обнародовали.

Вместе с тем, партия "Слуга народа" затянула с подачей отчета уже на семь месяцев.

Карантин не имеет никакого объективного отношения к невозможности партий заполнить финансовую отчетность. Тем более речь идет о государственных средствах, за которые партии должны обязательно отчитаться. Фактически парламентские партии создали для себя особые условия, которые позволили им не подавать отчеты во время карантина", - заявил глава КИУ Алексей Кошель.

Он отметил, что в партии "Слуга народа" обещали указать в финансовом отчете расходы на проведение всеукраинского опроса 25 октября, однако спрогнозировать, когда это будет сделано, пока невозможно.

В то же время первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге в Верховной Раде заявил, что его партия подаст финансовый отчет до конца карантина, но конкретное время не уточнил.

Закон определил, что мы можем до конца карантина не сдавать отчет, поэтому мы выберем время ... когда мы будем готовы его сдать - и мы его обязательно сдадим. Пока мы закон не нарушаем", - сказал Корниенко.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь является "вымышленной", а вакцины против нее "не вызывают доверия".

Слуга народа отчет финансирование партия КИУ НАПК
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Верховной Раде определились, как будут работать во время локдауна
14 декабря 2020, 13:39
"Пускай критикуют": нардеп, назвавший коронавирус выдумкой, прокомментировал свое заявление
14 декабря 2020, 13:06
Верховная Рада хочет заслушать отчет главы правительства 18 декабря
14 декабря 2020, 13:03
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Хмельницкий облсовет
Воскресить ГАСИ: Чернишов хочет взять Зеленского измором и свернуть его реформу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Анатолий Гриценко
Все блоги »