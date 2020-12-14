"Слуга народа" уже 7 месяцев саботирует подачу финансового отчета - КИУ

В партии говорят, что закон не нарушают, и подадут отчет после карантина

В партии говорят, что закон не нарушают, и подадут отчет после карантина

Фото: из открытых источников

Партия "Слуга народа" до сих пор не обнародовала финансовый отчет за первый квартал 2020 года, который должна была подать в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не позднее начала мая.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, передает RegioNews.

В Комитете отмечают, что после принятия изменений в закон "О политических партиях", представление отчетов было перенесено до окончания карантина, однако все остальные парламентские партии ( "Европейская солидарность", "Батькивщина", ОПЗЖ и "Голос") отчет обнародовали.

Вместе с тем, партия "Слуга народа" затянула с подачей отчета уже на семь месяцев.

Карантин не имеет никакого объективного отношения к невозможности партий заполнить финансовую отчетность. Тем более речь идет о государственных средствах, за которые партии должны обязательно отчитаться. Фактически парламентские партии создали для себя особые условия, которые позволили им не подавать отчеты во время карантина", - заявил глава КИУ Алексей Кошель.

Он отметил, что в партии "Слуга народа" обещали указать в финансовом отчете расходы на проведение всеукраинского опроса 25 октября, однако спрогнозировать, когда это будет сделано, пока невозможно.

В то же время первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге в Верховной Раде заявил, что его партия подаст финансовый отчет до конца карантина, но конкретное время не уточнил.

Закон определил, что мы можем до конца карантина не сдавать отчет, поэтому мы выберем время ... когда мы будем готовы его сдать - и мы его обязательно сдадим. Пока мы закон не нарушаем", - сказал Корниенко.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь является "вымышленной", а вакцины против нее "не вызывают доверия".