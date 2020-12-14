Верховна Рада хоче заслухати звіт глави Уряду 18 грудня
Він виступить у парламенті під час години запитань до Кабінету Міністрів
Він виступить у парламенті під час години запитань до Кабінету Міністрів
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзвітує у Верховній Раді у п'ятницю, 18 грудня.
Про це під час засідання погоджувальної ради парламенту повідомив спікер Дмитро Разумков, передає RegioNews.
За його словами, від депутатів було декілька пропозицій щодо години запитань до уряду. Зокрема, Фракція "Слуга народу" пропонувала заслухати міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра оборони або міністра закордонних справ.
Також було запропоновано заслухати звіт від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Прем'єр-міністра запрошуємо на годину запитань до уряду. Ставлю на голосування. Рішення прийнято", - сказав Разумков.
Нагадаємо, Шмигаль сказав, що допоможе Україні вийти з економічної кризи.
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