"Нехай критикують": нардеп, який назвав коронавірус вигадкою, прокоментував свою заяву

Раніше він заявляв, що COVID-19 - вигадана хвороба

Раніше він заявляв, що COVID-19 - вигадана хвороба

Фото: Facebook

Народний депутат України від "Слуги народу" Юрій Камельчук відреагував на критику на адресу свого висловлювання про те, що коронавірус - вигадана хвороба.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Нардеп вважає, що результати тестів на коронавірус не мають підтверджень, тому, що у них більше ніж 120 показників.

Це як вітер на вулиці тестувати на предмет мікробів. Їх там мільйони, але це не означає, що людина від них хворіє", - пояснює Камельчук.

Також депутат звертає увагу на статистику захворювань на грип та пневмонію в Україні та світі, яка співпадає з попередніми роками. Смертність в цьому році менше, ніж у минулому. А сам коронавірус ще у 2015 році в Африці лікували й знали ще в 1960-х, впевнений Камельчук.

Вакцини, швидше за все, давно готові, але вони зараз посередині між експериментом і пустишкою. А їх ефективність 70, 50, 30%. Зараз стримуванням їм тільки ціну набивають. Безкоштовний сир тільки в мишоловці. Це про те, що нам збираються надати", - підсумував Камельчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що коронавірусна хвороба є "вигаданої", а вакцини проти неї "не викликають довіри".