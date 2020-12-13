Венеціанська комісія підтвердила: не може бути окремого законодавства для суддів, - Стефанишина

Висновки Венеціанської комісії ляжуть в основу законопроектів щодо реформування КСУ

Висновки Венеціанської комісії ляжуть в основу законопроектів щодо реформування КСУ

Україна частково врахувала висновки Венеціанської комісії щодо вирішення конституційної кризи в Україні, яка виникла через скандальне рішення Конституційного Суду.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, передає RegioNews.

Стефанишина зазначила, що висновки Венеціанської комісії ляжуть в основу законопроєктів щодо реформування КСУ, які парламент, уряд і президент будуть напрацьовувати спільно.

Прозвучав і продовжує звучати заклик до парламентаріїв врахувати висновки Венеціанської комісії. Вони вже частково враховані, зокрема в законопроекті, який стосується відновлення системи електронного декларування. Тут Венеціанська комісія підтвердила, що не може бути окремого законодавства для суддів, закон є одним для всіх. Його повинні виконувати навіть судді, - підкреслила віце-прем'єрка.

За її словами, "це очевидна річ, але важливо, що Венеціанська комісія також підтвердила це".

"А що стосується змін у реформування КСУ, то висновки Венеціанської комісії ляжуть в основу тих законопроектів, які парламент, уряд і президент будуть працювати спільно", - додала Стефанишина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський просив Венеціанську комісію про оцінку конституційної ситуації.