10:40  13 грудня
В Україні зафіксовано ще понад 9 тисяч випадків COVID-19
12:19  13 грудня
В Україні з 1 січня почнеться "природний карантин": уточнення МОЗ
10:18  13 грудня
Від початку доби на Донбасі "тиша"
UA | RU
UA | RU
13 грудня 2020, 16:00 8

Венеціанська комісія підтвердила: не може бути окремого законодавства для суддів, - Стефанишина

13 грудня 2020, 16:00 8
Читайте также на русском языке
Висновки Венеціанської комісії ляжуть в основу законопроектів щодо реформування КСУ
Висновки Венеціанської комісії ляжуть в основу законопроектів щодо реформування КСУ
Читайте также
на русском языке

Україна частково врахувала висновки Венеціанської комісії щодо вирішення конституційної кризи в Україні, яка виникла через скандальне рішення Конституційного Суду.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, передає RegioNews.

Стефанишина зазначила, що висновки Венеціанської комісії ляжуть в основу законопроєктів щодо реформування КСУ, які парламент, уряд і президент будуть напрацьовувати спільно.

Прозвучав і продовжує звучати заклик до парламентаріїв врахувати висновки Венеціанської комісії. Вони вже частково враховані, зокрема в законопроекті, який стосується відновлення системи електронного декларування. Тут Венеціанська комісія підтвердила, що не може бути окремого законодавства для суддів, закон є одним для всіх. Його повинні виконувати навіть судді, - підкреслила віце-прем'єрка.

За її словами, "це очевидна річ, але важливо, що Венеціанська комісія також підтвердила це".

"А що стосується змін у реформування КСУ, то висновки Венеціанської комісії ляжуть в основу тих законопроектів, які парламент, уряд і президент будуть працювати спільно", - додала Стефанишина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський просив Венеціанську комісію про оцінку конституційної ситуації.

Конституційний суд КСУ криза уряд Ольна Стефанишина
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Венеціанська комісія опублікувала нові рекомендації по скандальному рішенням КСУ
11 грудня 2020, 10:01
У КСУ відреагували на висновки Венеціанської комісії щодо рішення по декларуванню
10 грудня 2020, 19:32
Суди зупинили розгляд майже 1200 справ після рішення КСУ - НАЗК
10 грудня 2020, 16:56
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Воскресити ДАБІ: Чернишов хоче взяти Зеленського змором і згорнути його реформу
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Львівську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Всі блоги »