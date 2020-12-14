Верховная Рада хочет заслушать отчет главы правительства 18 декабря
Он выступит в парламенте во время часа вопросов к Кабинету Министров
Он выступит в парламенте во время часа вопросов к Кабинету Министров
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитается в Верховной Раде в пятницу, 18 декабря.
Об этом во время заседания согласительного совета парламента сообщил спикер Дмитрий Разумков, передает RegioNews.
По его словам, от депутатов было несколько предложений по поводу часа вопросов к правительству. В частности, Фракция "Слуга народа" предлагала заслушать министра здравоохранения Максима Степанова, министра обороны или министра иностранных дел.
Также было предложено заслушать отчет от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Премьер-министра приглашаем на час вопросов к правительству. Ставлю на голосование. Решение принято", - сказал Разумков.
Напомним, Шмыгаль сказал, что поможет Украине выйти из экономического кризиса.
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