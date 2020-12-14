12:02  14 декабря
Разумков рассказал, сколько нардепов и сотрудников Рады заразились COVID-19
11:27  14 декабря
В Хмельницком облсовете объявили о создании семи фракций
08:12  14 декабря
Сутки в ООС: боевики 9 раз нарушали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
14 декабря 2020, 13:03 26

Верховная Рада хочет заслушать отчет главы правительства 18 декабря

14 декабря 2020, 13:03 26
Читайте також українською мовою
Он выступит в парламенте во время часа вопросов к Кабинету Министров
Он выступит в парламенте во время часа вопросов к Кабинету Министров
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитается в Верховной Раде в пятницу, 18 декабря.

Об этом во время заседания согласительного совета парламента сообщил спикер Дмитрий Разумков, передает RegioNews.

По его словам, от депутатов было несколько предложений по поводу часа вопросов к правительству. В частности, Фракция "Слуга народа" предлагала заслушать министра здравоохранения Максима Степанова, министра обороны или министра иностранных дел.

Также было предложено заслушать отчет от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Премьер-министра приглашаем на час вопросов к правительству. Ставлю на голосование. Решение принято", - сказал Разумков.

Напомним, Шмыгаль сказал, что поможет Украине выйти из экономического кризиса.

Кабмин Верховная Рада Денис Шмыгаль отчет правительство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Нардеп от "Слуги народа" назвал коронавирус выдумкой
14 декабря 2020, 10:39
Усиленный карантин может начаться раньше: в Кабмине назвали условия
14 декабря 2020, 09:26
Венецианская комиссия подтвердила: не может быть отдельного законодательства для судей, - Стефанишина
13 декабря 2020, 16:00
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Хмельницкий облсовет
Воскресить ГАСИ: Чернишов хочет взять Зеленского измором и свернуть его реформу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Анатолий Гриценко
Все блоги »