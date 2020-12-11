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11 декабря 2020, 13:16 109

Состояние здоровья мэра Харькова Кернеса резко ухудшилось - СМИ

11 декабря 2020, 13:16 109
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Сообщается, что у него полностью отказала почка
Сообщается, что у него полностью отказала почка
Фото: из открытых источников
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Состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который находится на лечении в немецкой клинике "Шарите" после заболевания COVID-19, резко ухудшилось.

Об этом сообщает издание "Страна.UA, также эту информацию подтвердил соратник Кернеса Павел Фукс, передает RegioNews.

У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе (процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма)", - рассказал Фукс.

По его словам, на следующей неделе будет понятно, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что Фукс рассказал, когда Кернес планирует вернуться в Харьков: до Нового года.

9 декабря на первой сессии Харьковского горсовета Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги.

Геннадий Кернес здоровье лечение Харьков мэр
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