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10 грудня 2020, 14:32 20

На Харківщині Зеленський приніс присягу Лозівського міського голови

10 грудня 2020, 14:32 20
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Сергій Зеленський – представник Блоку Світличної "Разом!"
Сергій Зеленський – представник Блоку Світличної "Разом!"
Фото з Facebook-сторінки Блоку Світличної "Разом!"
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Про оголошення Сергія Зеленського головою Лозівської міської ВІДГ повідомляють на офіційній сторінці партії.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційну сторінку партії Блок Світличної "Разом!" в Facebook.

Сьогодні відбулася перша сесія Лозівської міської ВІДГ, в ході якої голова Лозівської ТВК оголосив Сергія Зеленського обраним головою громади. Зеленський приніс присягу і вдруге поспіль очолив громаду, центром якої є другою за величиною після обласного центру, місто регіону.

Сьогодні відбулась перша сесія Лозівської міської ОТГ, яка після виборів 25 жовтня розширила свої кордони. Під час...

Posted by Блок Світличної Разом Харків on Thursday, December 10, 2020



Як повідомили в політичній силі, секретарем громади також став представник Юрій Кушнір.

Напередодні районна рада укрупненого Лозівського району також очолив представник Блоку Світличної "Разом!" Вадим Гоч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харківська обласна рада збереться на першу сесію 11 грудня.

Харківська область сесія горсовет мер ТВК
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