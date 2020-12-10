Депутати Миколаївської міськради збільшили зарплату меру Сєнкевичу

Тепер місячний оклад міського голови буде становити 45 791 тис. грн, що на 200 грн більше, ніж раніше

Тепер місячний оклад міського голови буде становити 45 791 тис. грн, що на 200 грн більше, ніж раніше

Фото: novosti-n

Сьогодні, 10 грудня, Миколаївські депутати зібралися на першу сесію новообраної міськради VIII скликання, де затвердили оклад меру Олександру Сєнкевичу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Novosti-n. Депутати погодили щомісячну зарплату Миколаївському міському голові Олександру Сєнкевичу в сумі 45 791 грн на руки", - йдеться в повідомленні. Відзначається, що сам Сєнкевич утримався від голосування, через те, що нагадав присутнім, що при вступі на посаду в перший раз він не знав, що не повинен голосувати за свою зарплату через конфлікт інтересів, і проголосував. Після отримав два протоколи про корупцію та "став одним з трьох найбільш корумпованих мерів України". Відомо, що раніше місячний оклад міського голови становив 45,5 тисячі грн на місяць. Раніше повідомлялося, що міська рада Харкова прийняла рішення підняти зарплату мера Кернеса за ранг, вислугу років, за ступінь секретності, вчений ступінь і "виконання особливо важливої роботи".

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