12:53  10 грудня
Стало відомо, у яких областях ліжка для хворих на COVID-19 заповнені більш ніж на 60%
13:29  10 грудня
В екскерівника Одеської облради Сергія Паращенка СБУ проводить обшуки
08:13  10 грудня
На Донбасі було неспокійно: бойовики 9 разів порушували режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2020, 13:51 279

Депутати Миколаївської міськради збільшили зарплату меру Сєнкевичу

10 грудня 2020, 13:51 279
Читайте также на русском языке
Тепер місячний оклад міського голови буде становити 45 791 тис. грн, що на 200 грн більше, ніж раніше
Тепер місячний оклад міського голови буде становити 45 791 тис. грн, що на 200 грн більше, ніж раніше
Фото: novosti-n
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 10 грудня, Миколаївські депутати зібралися на першу сесію новообраної міськради VIII скликання, де затвердили оклад меру Олександру Сєнкевичу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Novosti-n.

Депутати погодили щомісячну зарплату Миколаївському міському голові Олександру Сєнкевичу в сумі 45 791 грн на руки", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сам Сєнкевич утримався від голосування, через те, що нагадав присутнім, що при вступі на посаду в перший раз він не знав, що не повинен голосувати за свою зарплату через конфлікт інтересів, і проголосував. Після отримав два протоколи про корупцію та "став одним з трьох найбільш корумпованих мерів України".

Відомо, що раніше місячний оклад міського голови становив 45,5 тисячі грн на місяць.

Раніше повідомлялося, що міська рада Харкова прийняла рішення підняти зарплату мера Кернеса за ранг, вислугу років, за ступінь секретності, вчений ступінь і "виконання особливо важливої роботи".

зарплати гроші мер Миколаїв голосування
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
"Сі Сі" Кернес і пошук відповідального. У що перетворився харківський політикум
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Миколаївську облраду
Всі публікації »
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Всі блоги »