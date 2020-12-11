09:04  11 грудня
В Україні новий антирекорд за кількістю летальних випадків за добу
11:58  11 грудня
Зеленський озвучив основні економічні завдання України на 2021 рік
08:11  11 грудня
Доба в ООС: бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
11 грудня 2020, 11:18 144

Депутати Харківської облради прийняли присягу і утворили п'ять фракцій

11 грудня 2020, 11:18 144
Читайте также на русском языке
120 депутатів Харківської обласної ради набули повноважень
120 депутатів Харківської обласної ради набули повноважень
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 11 грудня, у Харкові триває перша сесія новообраної обласної ради 8 скликання.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання, передає RegioNews.

На початку засідання результати виборів до Харківської облради озвучила голова обласної виборчої комісії Валерія Копоруліна. На засіданні також присутні голова Харківської ОДА Айна Тимчук та секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Копоруліна також зачитала вітання від голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

120 депутатів Харківської обласної ради VIII скликання набули повноважень. Серед них 86 чоловіків та 34 жінки. Депутати отримали посвідчення та картки.

У новообраній Харківській облраді утворені пять фракцій, одну з них очолив син мера Харкова Геннадія Кернеса.

  • "Блок Кернеса – Успішний Харків", 46 депутатів, голова - Кирило Кернес;
  • "Опозиційна платформа – за життя", 29 депутатів;
  • "Слуга народу", 17 депутатів, голова - Тетяна Єгорова-Луценко;
  • "Блок Світличної "Разом!", 17 депутатів, голова - Вікторія Білявцева;
  • "Європейська солідарність", 11 депутатів, голова - Олександр Скорик.

До порядку денного включені питання про обрання голови облради, його першого заступника та заступників, а також про визначення умов оплати праці.

Нагадаємо, 9 грудня на першій сесії Харківської міськради Геннадій Кернес отримав повноваження мера Харкова без складання присяги.

Під час сесії у Харківській міськраді обрали "головуючого" на час відсутності мера і обрали секретаря міськради, який буде вести сесії в разі відсутності мера.

засідання облрада сесія Харківська область Геннадій Кернес депутати
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Позов безпідставний", - голова Хмельницької облради про звернення "слуги" до суду
10 грудня 2020, 17:58
67 кандидатів набрали нуль голосів і стали депутатами, - рух ЧЕСНО
10 грудня 2020, 16:50
Депутати висловили недовіру голові Волинської ОДА
10 грудня 2020, 16:06
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Львівську облраду
Резніченко повертається. І до чого тут тріо Голик-Тимошенко-Єрмак та "Велике будівництво"
Всі публікації »
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Всі блоги »