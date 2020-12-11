Депутати Харківської облради прийняли присягу і утворили п'ять фракцій

120 депутатів Харківської обласної ради набули повноважень

120 депутатів Харківської обласної ради набули повноважень

Фото: Facebook

Сьогодні, 11 грудня, у Харкові триває перша сесія новообраної обласної ради 8 скликання.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання, передає RegioNews.

На початку засідання результати виборів до Харківської облради озвучила голова обласної виборчої комісії Валерія Копоруліна. На засіданні також присутні голова Харківської ОДА Айна Тимчук та секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Копоруліна також зачитала вітання від голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

120 депутатів Харківської обласної ради VIII скликання набули повноважень. Серед них 86 чоловіків та 34 жінки. Депутати отримали посвідчення та картки.

У новообраній Харківській облраді утворені пять фракцій, одну з них очолив син мера Харкова Геннадія Кернеса.

"Блок Кернеса – Успішний Харків", 46 депутатів, голова - Кирило Кернес;

"Опозиційна платформа – за життя", 29 депутатів;

"Слуга народу", 17 депутатів, голова - Тетяна Єгорова-Луценко;

"Блок Світличної "Разом!", 17 депутатів, голова - Вікторія Білявцева;

"Європейська солідарність", 11 депутатів, голова - Олександр Скорик.

До порядку денного включені питання про обрання голови облради, його першого заступника та заступників, а також про визначення умов оплати праці.

Нагадаємо, 9 грудня на першій сесії Харківської міськради Геннадій Кернес отримав повноваження мера Харкова без складання присяги.

Під час сесії у Харківській міськраді обрали "головуючого" на час відсутності мера і обрали секретаря міськради, який буде вести сесії в разі відсутності мера.