12:49  11 декабря
Президент назначил нового главу Днепропетровской ОГА - СМИ
11:58  11 декабря
Зеленский озвучил основные экономические задачи Украины на 2021 год
08:11  11 декабря
Сутки в ООС: боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
11 декабря 2020, 11:18 168

Депутаты Харьковского облсовета приняли присягу и образовали пять фракций

11 декабря 2020, 11:18 168
Читайте також українською мовою
120 депутатов Харьковского областного совета получили полномочия
120 депутатов Харьковского областного совета получили полномочия
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 11 декабря, в Харькове продолжается первая сессия новоизбранного областного совета 8 созыва.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания, передает RegioNews.

В начале заседания результаты выборов в Харьковский облсовет озвучила председатель областной избирательной комиссии Валерия Копорулина. На заседании также присутствуют глава Харьковской ОГА Айна Тимчук и секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Копорулина также зачитала приветствие от председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

120 депутатов Харьковского областного совета 8 созыва получили полномочия. Среди них 86 мужчин и 34 женщины. Депутаты получили удостоверения и карточки.

В новоизбранном Харьковском облсовете образованы пять фракций, одну из них возглавил сын мэра Харькова Геннадия Кернеса.

  • "Блок Кернеса - Успешный Харьков", 46 депутатов, председатель - Кирилл Кернес;
  • "Оппозиционная платформа - за жизнь", 29 депутатов;
  • "Слуга народа", 17 депутатов, председатель - Татьяна Егорова-Луценко;
  • "Блок Светличной" Вместе! ", 17 депутатов, председатель - Виктория Билявцева;
  • "Европейская солидарность", 11 депутатов, председатель - Александр Скорик.

В повестку дня включены вопросы об избрании главы облсовета, его первого заместителя и заместителей, а также об определении условий оплаты труда.

Напомним, 9 декабря на первой сессии Харьковского горсовета Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги.

Во время сессии в Харьковском горсовете избрали "председательствующего" на время отсутствия мэра и избрали секретаря горсовета, который будет вести сессии в случае отсутствия мэра.

заседание облсовет сессия Харьковская область Геннадий Кернес депутаты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Иск безоснователен", - председатель Хмельницкого облсовета об обращении "слуги" в суд
10 декабря 2020, 17:58
67 кандидатов набрали ноль голосов и стали депутатами, - движение ЧЕСТНО
10 декабря 2020, 16:50
Депутаты выразили недоверие председателю Волынской ОГА
10 декабря 2020, 16:06
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Львовский облсовет
Резниченко возвращается. И к чему здесь трио Голик-Тимошенко-Ермак и "Большое строительство"
Все публикации »
Игорь Попов
Анатолий Гриценко
Владимир Фесенко
Все блоги »