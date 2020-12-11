Депутаты Харьковского облсовета приняли присягу и образовали пять фракций

120 депутатов Харьковского областного совета получили полномочия

120 депутатов Харьковского областного совета получили полномочия

Фото: Facebook

Сегодня, 11 декабря, в Харькове продолжается первая сессия новоизбранного областного совета 8 созыва.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания, передает RegioNews.

В начале заседания результаты выборов в Харьковский облсовет озвучила председатель областной избирательной комиссии Валерия Копорулина. На заседании также присутствуют глава Харьковской ОГА Айна Тимчук и секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Копорулина также зачитала приветствие от председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

120 депутатов Харьковского областного совета 8 созыва получили полномочия. Среди них 86 мужчин и 34 женщины. Депутаты получили удостоверения и карточки.

В новоизбранном Харьковском облсовете образованы пять фракций, одну из них возглавил сын мэра Харькова Геннадия Кернеса.

"Блок Кернеса - Успешный Харьков", 46 депутатов, председатель - Кирилл Кернес;

"Оппозиционная платформа - за жизнь", 29 депутатов;

"Слуга народа", 17 депутатов, председатель - Татьяна Егорова-Луценко;

"Блок Светличной" Вместе! ", 17 депутатов, председатель - Виктория Билявцева;

"Европейская солидарность", 11 депутатов, председатель - Александр Скорик.

В повестку дня включены вопросы об избрании главы облсовета, его первого заместителя и заместителей, а также об определении условий оплаты труда.

Напомним, 9 декабря на первой сессии Харьковского горсовета Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги.

Во время сессии в Харьковском горсовете избрали "председательствующего" на время отсутствия мэра и избрали секретаря горсовета, который будет вести сессии в случае отсутствия мэра.