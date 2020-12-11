Депутаты Харьковского облсовета приняли присягу и образовали пять фракций
Сегодня, 11 декабря, в Харькове продолжается первая сессия новоизбранного областного совета 8 созыва.
Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания, передает RegioNews.
В начале заседания результаты выборов в Харьковский облсовет озвучила председатель областной избирательной комиссии Валерия Копорулина. На заседании также присутствуют глава Харьковской ОГА Айна Тимчук и секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.
Копорулина также зачитала приветствие от председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
120 депутатов Харьковского областного совета 8 созыва получили полномочия. Среди них 86 мужчин и 34 женщины. Депутаты получили удостоверения и карточки.
В новоизбранном Харьковском облсовете образованы пять фракций, одну из них возглавил сын мэра Харькова Геннадия Кернеса.
- "Блок Кернеса - Успешный Харьков", 46 депутатов, председатель - Кирилл Кернес;
- "Оппозиционная платформа - за жизнь", 29 депутатов;
- "Слуга народа", 17 депутатов, председатель - Татьяна Егорова-Луценко;
- "Блок Светличной" Вместе! ", 17 депутатов, председатель - Виктория Билявцева;
- "Европейская солидарность", 11 депутатов, председатель - Александр Скорик.
В повестку дня включены вопросы об избрании главы облсовета, его первого заместителя и заместителей, а также об определении условий оплаты труда.
Напомним, 9 декабря на первой сессии Харьковского горсовета Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги.
Во время сессии в Харьковском горсовете избрали "председательствующего" на время отсутствия мэра и избрали секретаря горсовета, который будет вести сессии в случае отсутствия мэра.