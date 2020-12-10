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10 грудня 2020, 17:58 6

"Позов безпідставний", - голова Хмельницької облради про звернення "слуги" до суду

10 грудня 2020, 17:58 6
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Віолета Лабазюк прокоментувала оскарження депутаткою обрання голови облради
Фото НГП
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Новообрана голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк назвала позов депутатки ради від партії “Слуга народу” Оксани Бочкарьової до обласної ради безпідставним і популістичним.

Про це Віолетта Лабазюк сказала сьогодні на пресконференції, повідомляє RegioNews з посиланням на Незалежний Громадський Портал.

За словами Лабазюк, претензії депутатки Оксани Бочкарьової зводяться до двох бюлетенів, які були заповнені не належним чином на користь новообраної голови ради.

Я вважаю цей позов безпідставним. Спірний 33 бюлетень комісія більшістю голосів визнала дійсним. Сам протокол (про результати голосування за голову ради – ред.) був підписаний о другій годині. І лише о шостій годині частина депутатів написали звернення про перегляд цього голосування. Якщо буде необхідно, я братиму участь у судових засіданнях, однак цей позов більше популістичний та направлений, щоб привернути до себе увагу, – наголосила голова ради.

Водночас пані Лабазюк визнала: у 2019 році стикалася з Оксаною Бочкарьовою на позачергових парламентських виборах (Бочкарьова, як і Сергій Лабазюк, чоловік Віолети, балотувалися в одному і тому ж 188 окрузі – ред.). Вона охарактеризували її як розумну та освічену людину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутатка від "слуг" позивається до Хмельницької облради.

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