"Позов безпідставний", - голова Хмельницької облради про звернення "слуги" до суду

Віолета Лабазюк прокоментувала оскарження депутаткою обрання голови облради

Віолета Лабазюк прокоментувала оскарження депутаткою обрання голови облради

Фото НГП

Про це Віолетта Лабазюк сказала сьогодні на пресконференції, повідомляє RegioNews з посиланням на Незалежний Громадський Портал.

За словами Лабазюк, претензії депутатки Оксани Бочкарьової зводяться до двох бюлетенів, які були заповнені не належним чином на користь новообраної голови ради.

Я вважаю цей позов безпідставним. Спірний 33 бюлетень комісія більшістю голосів визнала дійсним. Сам протокол (про результати голосування за голову ради – ред.) був підписаний о другій годині. І лише о шостій годині частина депутатів написали звернення про перегляд цього голосування. Якщо буде необхідно, я братиму участь у судових засіданнях, однак цей позов більше популістичний та направлений, щоб привернути до себе увагу, – наголосила голова ради.

Водночас пані Лабазюк визнала: у 2019 році стикалася з Оксаною Бочкарьовою на позачергових парламентських виборах (Бочкарьова, як і Сергій Лабазюк, чоловік Віолети, балотувалися в одному і тому ж 188 окрузі – ред.). Вона охарактеризували її як розумну та освічену людину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутатка від "слуг" позивається до Хмельницької облради.