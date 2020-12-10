67 кандидатів набрали нуль голосів і стали депутатами, - рух ЧЕСНО

Це стало можливим завдяки балотуванню у списках прохідних партій.

Це стало можливим завдяки балотуванню у списках прохідних партій.

Фото з відкритих джерел

Кожен другий “нульовий” депутат — це представник “Опозиційної платформи — За життя”. Найбільше депутатів-”нулів” обрали в Луганській і Донецькій області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на рух ЧЕСНО.

67 новообраних депутатів отримали нуль голосів в округах, але обралися в ради місцевого рівня. Це стало можливим через те, що ці ж депутати балотувалися у списках прохідних партій. "Нульових” депутатів немає лише в обласних радах і районних радах у місті.

Рекордсменами з кількості "нульових” депутатів у районних і міських радах стали Луганська і Донецька області. Найбільше "нульових” депутатів виявилося серед представників партії "Опозиційна платформа — За життя" — 31, - повідомляє ЧЕСНО.

Найбільша кількість "нулячих” депутатів пройшла у Сєвєродонецьку районну раду на Луганщині — 20 із 54 депутатів райради. "Опозиційна платформа — За життя" набрала 44% голосів на виборах і за рахунок рейтингу провела в раду 24 депутати, 13 з яких отримали в окрузі нуль голосів. Партія "Наш край” перемогла з результатом 39% і отримала 21 мандат, з яких п’ять депутатів "нулячі”. По одному "нулячому” депутату провели партії "Опозиційний блок” і "Слуга народу”.

На другому місці Новогродівська міська рада (Донецька область), де 15 із 26 необхідних депутатів теж набрали нуль: третина — п’ять обраних депутатів — є представниками ОПЗЖ, троє — з Партії захисників Вітчизни, по двоє — зі "Слуги народу” і "Опоблоку”; по одному депутату обрали з "Української стратегії Гройсмана” (отримали 7,7% голосів, тобто два мандати) і партії "Наш край”.

На третьому місці Щастинська райрада (Луганська область), де обрали 9 із 38 депутатів з нулями (четверо з ОПЗЖ і п’ятеро з партії "Наш край”). Серед цієї дев’ятки є однофамільці (і, ймовірно, подружжя) — Літовченко Ніна Вікторівна і Літовченко Андрій Миколайович.

На четвертому місці Волноваська райрада (Донецька область), де таких депутатів виявилося семеро (п’ятеро з ОПЗЖ і двоє з партії "За майбутнє”).

Наразі серед "нульових” депутатів 39 чоловіків і 28 жінок. Вік коливається від 1955 року народження до 2000 року. У біографіях більшості вказана вища освіта, але є по одному депутату з загальною середньою, незакінченою вищою і середньою спеціальною. Два обраних депутата закінчили професійно-технічні училища, - додають в ЧЕСНО.

Наймолодшим "нулячим” депутатом став Дмитро Копанчук 2000 року народження, син чинної нардепки-кнопкодавки від "Слуги народу” Олени Копанчук. Він став депутатом Рудківської міської ради на Львівщині — теж від "слуг”.

Окрім Копанчука, серед представників "Слуги народу” нульові результати отримали вже згадувана вище Наталія Ларіончева, яка стала депутаткою Української міської ради на Київщині; а також Світлана Кравцова, начальниця вокзалу станції "Попасна”, яка пройшла у Сєвєродонецьку міську раду.

З повним переліком депутатів, які отримали нуль голосів, можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що другий тур виборів у містах коштував від 350 тис. до понад 14 млн гривень, - ЧЕСНО.