Депутати висловили недовіру голові Волинської ОДА

Юрій Погуляйко не прийшов на сесію звітувати про виконання бюджету-2020

Юрій Погуляйко не прийшов на сесію звітувати про виконання бюджету-2020

Фото: скріншот відео www.volyn.com.ua

За недовіру голові ОДА Юрію Погуляйку проголосували 49 депутатів з 57 присутніх. Сам чиновник з’явився після голосування і емоційно заявив, що «не хоче бачити морди» депутатів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.Волинь.

На позачерговій сесії восьмого скликання депутати хотіли заслухати звіт голови Волинської ОДА про виконання бюджету-2020, але Юрій Погуляйко не прийшов. Висловити недовіру голові запропонував депутат фракції "За майбутнє" Володимир Бондар.

За недовіру депутати голосували таємно. Перед цим утворили лічильну комісію. На голосування виділили 60 хвилин.

Участь в голосуванні взяли 57 депутатів. За недовіру голові ОДА Юрію Погуляйку проголосували 49 обранців. Проти - 4, утрималися - 4. Рішення тепер мають направити президенту.

Після голосування на сесію з'явився голова ОДА. Розмова з депутатами відбулася на підвищених тонах. "Не хочу вас бачити, ваші морди", - сказав обранцям очільник адміністрації.

Позицію Юрія Погуляйка також оприлюднили на сторінці облдержадміністрації. З його слів, на сесію голову ОДА не запросили. А про неможливість звітувати про бюджет до кінця фінансового року Юрій Погуляйко інформував раніше.

Я обов’язково прозвітую перед депутатським корпусом про виконання бюджету 2020 року, однак, не раніше січня – лютого 2021 року, зокрема, лише після виконання бюджету за 2020 рік та його затвердження Міністерством фінансів України, - йдеться у дописі на сторінці ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора комісія Волинської облради рекомендувала визнати роботу голови Волинської ОДА незадовільною.