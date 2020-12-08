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08 грудня 2020, 19:43 265

На Сумщині СБУ попередила напад на голову однієї із ОТГ

08 грудня 2020, 19:43 265
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Об’єктами нападу були керівник ОТГ, бізнесмен та власник місцевої агрофірми
Об’єктами нападу були керівник ОТГ, бізнесмен та власник місцевої агрофірми
Фото: СБУ
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У Сумській області працівники СБУ провели спецоперацію із затримання зловмисників, які планували вчинити розбійний напад на керівника однієї з об’єднаних територіальних громад регіону та двох підприємців.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, злочин намагалося вчинити організоване угруповання, яке тероризувало громадян регіону.

Співробітники СБУ отримали інформацію, що декілька представників кримінальних кіл планують заволодіти грошима трьох жителів Конотопського району. Встановлено, що об’єктами нападу були керівник ОТГ, комерсант та власник місцевої агрофірми”, - йдеться в повідомленні.

Організатора угруповання затримали із залученням бійців спецпідрозділу ЦСО "А” СБУ за місцем проживання під час розподілу грошей, отриманих злочинним шляхом.

У результаті спецоперації співробітники СБУ також попередили напад на керівника однієї з місцевих об’єднаних територіальних громад і підприємця із сфери агробізнесу.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси та інші докази незаконної діяльності. Перевіряється інформація про їх можливу причетність до скоєння інших подібних злочинів”, - додали в СБУ.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім учасникам групи і обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Одесі викрили п’ять нелегальних сall-центрів: обслуговували російський бізнес.

СБУ злочин затримання Сумська область спецоперація
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