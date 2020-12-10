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10 грудня 2020, 14:46 5

В Одесі затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату в McDonald's через "складне життя"

10 грудня 2020, 14:46 5
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Як виявилося, гранати у нього не було. За словами чоловіка, він був змушені піти на таке через складне життя
Як виявилося, гранати у нього не було. За словами чоловіка, він був змушені піти на таке через складне життя
Фото: Нацполіція
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В Одесі чоловік зайшов в McDonaldʼs на вулиці Дерибасівській і, тримаючи руку під курткою, заявив, що у нього граната.

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні в ГУНП Одеської області.

Правопорушник вимагав викликати поліцію. В силу ввели спеціальну операцію "Грім". Після декількох хвилин переговорів з чоловіком правоохоронці затримали його.

Як виявилося, гранати у нього не було. За словами чоловіка, він був змушені піти на таке через складне життя. Поліцейські відкрили провадження по ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу чоловікові. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, у листопаді у Києві поруч з офісом Нацкорпусу вибухнула граната.

Україна кримінал Одеса поліція правоохоронці
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