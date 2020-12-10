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10 грудня 2020, 13:22 6

Окупанти в Криму заочно засудили гендиректора каналу ATR Іслямова до 19 років увʼязнення

10 грудня 2020, 13:22 6
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Місцем відбування покарання Іслямова визначили колонію суворого режиму
Місцем відбування покарання Іслямова визначили колонію суворого режиму
Фото з відкритих джерел
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Генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Ленура Іслямова заочно засудили до 19 років увʼязнення за нібито диверсію.

Про це у Facebook повідомив журналіст Айдер Муждабаев, пише RegioNews.

"19 років ув’язнення за т.зв. "тероризм". Такий заочний "вирок" щойно виніс російський окупаційний "суд" Ленуру Іслямову — гендиректору кримськотатарського телеканалу ATR, координатору Громадської блокади Криму, яка у 2015 році (рівно 5 років тому) припинила ганебну комерційну торгівлю з Кримом і постачання нашою державою електроенергії окупантам", - обурився він.

19 років ув’язнення за т.зв. "тероризм". Такий заочний "вирок" щойно виніс російський окупаційний "суд" Ленуру Іслямову...

Posted by Айдер Муждабаєв on Thursday, December 10, 2020

Водночас низка ЗМІ повідомила, що місцем відбування покарання Іслямова визначили колонію суворого режиму.

Іслямов — віцепрезидент Світового конгресу кримських татар і генеральний директор ATR. З квітня до травня 2014 року обіймав посаду "заступника голови Ради міністрів Республіки Крим" після анексії півострова. Іслямов був одним із активних учасників громадянської блокади Криму у 2015 році.

Нагадаємо, 30 вересня парламент України засудив незаконні довибори в окупованому Росією Криму.

Україна Крим окупація арешт окупанти
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