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09 грудня 2020, 11:14 18

Кабмін хоче ввести локдаун з 8 по 25 січня - ЗМІ

09 грудня 2020, 11:14 18
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Остаточне рішення буде прийнято 9 грудня у другій половині дня
Остаточне рішення буде прийнято 9 грудня у другій половині дня
Фото: з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України визначився з датою запровадження локдауну. Його введуть наступного року - з 8 по 25 січня.

Як передає RegioNews, про це йдеться у проєкті постанови, який є в розпорядженні LB.ua.

Локдаун введуть наступного року - з 8 по 25 січня. Рішення буде у другій половині дня", - йдеться у повідомленні.

Згідно з пропозиціями, карантин, запроваджений до кінця року, продовжується до 28 лютого 2021 року.

Під час локдауну з 8 січня по 25 січня забороняється:

  • Відвідування закладів освіти, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів.
  • Робота кафе, барів, ресторанів, крім на виніс та на доставку та закладів харчування в аеропортах. У готелях заборонено роботу ресторанів з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.
  • Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності.
  • Приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності. Заборонена робота салонів краси, закладів культури, фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних.
  • Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом.
  • Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших, у тому числі новорічних) заходів, крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та спортивних заходів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів, за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів
  • Діяльність продовольчих та непродовольчих ринків.

З 11 січня по 21 січня рекомендовано за можливості встановити дистанційний режим роботи. При цьому про обмеження роботи громадського транспорту в проєкті постанови не йдеться.

Громадським закладам на годину подовжили час роботи, до 23:00, проте розрахункові операції заборонені з 22:00.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що жорсткий карантин в Україні навряд чи буде введено 2 січня. Уряд працює над фінальною версією обмежень, які будуть представлені у середу, 9 грудня.

Кабмін карантин засідання Постанова Обмеження локдаун
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