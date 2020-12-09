10:51  09 грудня
Кернес отримав повноваження мера Харкова без складання присяги
10:34  09 грудня
У декількох регіонах України шахтарі вийшли на страйк
11:36  09 грудня
Комітет Ради розгляне держбюджет-2021 наступного тижня
UA | RU
UA | RU
09 грудня 2020, 11:36 9

Комітет Ради розгляне держбюджет-2021 наступного тижня

09 грудня 2020, 11:36 9
Читайте также на русском языке
Розгляд бюджету в сесійній залі повинен відбутися у вівторок, 15 грудня
Розгляд бюджету в сесійній залі повинен відбутися у вівторок, 15 грудня
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що Комітет Верховної ради з питань бюджету розгляне проєкт про державний бюджет на 2021 рік наступного тижня в понеділок, 14 грудня, ввечері.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал нардепа.

Бюджетний комітет ВР розгляне проєкт Держбюджету-2021 в понеділок 14 грудня ввечері, розгляд бюджету в сесійній залі може відбутися у вівторок 15 грудня", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стало відомо, коли Рада може розглянути держбюджет-2021, закон про НАЗК і особливий статус Донбасу.

Кабмін ВР бюджет депутат комітет
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Миколаївську облраду
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Сумську облраду
Всі публікації »
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »