Комітет Ради розгляне держбюджет-2021 наступного тижня
Розгляд бюджету в сесійній залі повинен відбутися у вівторок, 15 грудня
Розгляд бюджету в сесійній залі повинен відбутися у вівторок, 15 грудня
Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що Комітет Верховної ради з питань бюджету розгляне проєкт про державний бюджет на 2021 рік наступного тижня в понеділок, 14 грудня, ввечері.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал нардепа.
Бюджетний комітет ВР розгляне проєкт Держбюджету-2021 в понеділок 14 грудня ввечері, розгляд бюджету в сесійній залі може відбутися у вівторок 15 грудня", - написав Гончаренко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стало відомо, коли Рада може розглянути держбюджет-2021, закон про НАЗК і особливий статус Донбасу.
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