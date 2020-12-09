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09 грудня 2020, 11:11 44

Перша сесія Кіровоградської облради продовжить роботу 11 грудня

09 грудня 2020, 11:11 44
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Попереднє засідання не завершилося через повідомлення про замінування
Попереднє засідання не завершилося через повідомлення про замінування
Фото з відкритих джерел
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Продовження першої сесії Кіровоградської обласної ради восьмого скликання відбудеться у п'ятницю, 11 грудня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Кіровоградської облради.

У п’ятницю, 11 грудня, продовжить своє засідання перша сесія Кіровоградської облради. Початок об 11:00.

Попереднє засідання, на якому мали обрати голову обласної ради, не завершилося через повідомлення про замінування будівлі облради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кіровоградську облраду "замінували" під час першої сесії.

Кіровоградська область облрада сесія мінування
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