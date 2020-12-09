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09 грудня 2020, 10:02 10

У Харкові під будівлею мерії збираються мітингувальники і поліція

09 грудня 2020, 10:02 10
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Під мерією пройде два пікету
Під мерією пройде два пікету
Фото: ХарківNow
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Сьогодні, 9 грудня, напередодні першої сесії Харківської міської ради, під будівлею мерії збираються протестувальники, а також поліція.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ВЕХА.

Так, на сьогодні заплановано два пікети, один із них ініційований екоактивістами й буде стосуватися заборони роботи Коксохіму.

Другий ініційований націоналістами, які мають намір вимагати від міськради проведення проукраїнської політики. Люди тримають прапори України та деяких партій.

Відзначається, що біля будівлі мерії збирається також поліції, стоїть кілька автобусів силовиків.

Раніше повідомлялося, що 9 грудня відбудеться перша сесія Харківської міської ради VIII скликання.

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