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08 грудня 2020, 17:50 46

Рівненська міськрада перенесла голосування за заступників мера на четвер

08 грудня 2020, 17:50 46
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Сьогодні на сесії депутати утворили депутатські комісії
Сьогодні на сесії депутати утворили депутатські комісії
Фото Rivne.media
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Сьогодні, 8 грудня, під час сесії Рівненської міської ради депутати обрали членів та голів постійних комісії.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Rivne.media.

Під час сесії депутати утворили шість постійних комісій Рівненської міської ради восьмого скликання.

Раніше планувалось, що комісій буде 8, однак деякі з них вирішили об'єднати.

Голосування за заступників міського голови Рівного перенесли на четвер.

За словами міського голови Рівного Олександра Третяка, ці посади обійматимуть "нові люди", які раніше не були у цій ніші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному мером міста обрали Олександра Третяка.

Рівне горсовет комісія заступник голосування
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