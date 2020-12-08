Рівненська міськрада перенесла голосування за заступників мера на четвер
Сьогодні на сесії депутати утворили депутатські комісії
Сьогодні на сесії депутати утворили депутатські комісії
Сьогодні, 8 грудня, під час сесії Рівненської міської ради депутати обрали членів та голів постійних комісії.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Rivne.media.
Під час сесії депутати утворили шість постійних комісій Рівненської міської ради восьмого скликання.
Раніше планувалось, що комісій буде 8, однак деякі з них вирішили об'єднати.
Голосування за заступників міського голови Рівного перенесли на четвер.
За словами міського голови Рівного Олександра Третяка, ці посади обійматимуть "нові люди", які раніше не були у цій ніші.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному мером міста обрали Олександра Третяка.
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