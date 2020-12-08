Хмельницький міський голова назвав кандидатів на посади своїх заступників та секретаря міськради

Триває друге пленарне засідання першої сесії Хмельницької міськради

Триває друге пленарне засідання першої сесії Хмельницької міськради

Фото з сайту Хмельницької міської ради

На сесії Хмельницької міськради міський голова Олександр Симчишин назвав кандидатів на посади своїх заступників та секретаря міської ради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ПоділляNEWS.

Сьогодні, 8 грудня, о 15.00 розпочалося друге пленарне засідання першої чергової сесії Хмельницької міськради. Міський голова назвав прізвища осіб, яких хотів би бачити своїми заступниками.

Олександр Симчишин на своїх заступників запропонував кандидатури Миколи Ваврищука (заступник керівника КП "Спецкомунтранс”), Михайла Кривака (колишній секретар ради), Василя Новачка (начальник управління ЖКГ), Романа Примуша (перший заступник голови Хмельницької ОДА).

На секретаря міської ради він запропонував депутата від "Команди Симчишина” Віталія Діденка.

Як повідомляє Суспільне, Віталія Діденка 38-ма головами (із 40 присутніх) обрали секретарем міськради.

Це була єдина кандидатура на цю посаду, яку запропонував Хмельницький міський голова Олександр Симчишин на розгляд депутатів новообраної міської ради.

Віталій Діденко на цьогорічних місцевих виборах уже втретє обраний депутатом Хмельницької міської ради. У 2010 та 2015 роках він обирався депутатом міськради від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода". У міській раді минулого скликання працював у постійній депутатській комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидатка від партії "За майбутнє" Віолетта Лабазюк очолила Хмельницьку обласну раду.