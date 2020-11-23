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23 листопада 2020, 13:16 795

У Рівному мером міста обрали Олександра Третяка

23 листопада 2020, 13:16 795
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У першому турі голосування він був на другому місці із підтримкою 16,93%
У першому турі голосування він був на другому місці із підтримкою 16,93%
Фото: Facebook
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У другому турі виборів мера Рівного перемогу здобув кандидат від партії "Європейська Солідарність" і ректор Рівненської духовної семінарії Олександр Третяк.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна” із посиланням на дані міської територіальної виборчої комісії, передає RegioNews.

Станом на 10:40 понеділка міська ТВК закінчила обробку всіх протоколів і перерахунок на декількох дільницях.

За Третяка проголосував 27 451 виборець (50,25%).

Його конкурента, голову громадської організації "Рівне разом" Віктора Шакирзяна підтримали 26 057 виборців (47,7%).

Зіпсованими назвали 2,02% бюлетенів, тобто 1106 штук.

Попередній мер міста Володимир Хомко став депутатом Рівненської міської ради.

Нагадаємо, згідно із результатами екзит-полу, перемогу на виборах здобув Віктор Шакирзян.

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