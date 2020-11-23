У Рівному мером міста обрали Олександра Третяка
У другому турі виборів мера Рівного перемогу здобув кандидат від партії "Європейська Солідарність" і ректор Рівненської духовної семінарії Олександр Третяк.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна” із посиланням на дані міської територіальної виборчої комісії, передає RegioNews.
Станом на 10:40 понеділка міська ТВК закінчила обробку всіх протоколів і перерахунок на декількох дільницях.
За Третяка проголосував 27 451 виборець (50,25%).
Його конкурента, голову громадської організації "Рівне разом" Віктора Шакирзяна підтримали 26 057 виборців (47,7%).
Зіпсованими назвали 2,02% бюлетенів, тобто 1106 штук.
Попередній мер міста Володимир Хомко став депутатом Рівненської міської ради.
Нагадаємо, згідно із результатами екзит-полу, перемогу на виборах здобув Віктор Шакирзян.
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