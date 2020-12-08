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08 декабря 2020, 17:50 46

Ровенский горсовет перенес голосование за заместителей мэра на четверг

08 декабря 2020, 17:50 46
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Сегодня на сессии депутаты образовали депутатские комиссии
Сегодня на сессии депутаты образовали депутатские комиссии
Фото Rivne.media
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Сегодня, 8 декабря, во время сессии Ровенского городского совета депутаты избрали членов и председателей постоянных комиссии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Rivne.media.

Во время сессии депутаты сформировали шесть постоянных комиссий Ровенского городского совета восьмого созыва.

Ранее планировалось, что комиссий будет 8, однако некоторые из них решили объединить.

Голосование за заместителей городского председателя Ровно перенесли на четверг.

По словам городского председателя Ровно Александра Третьяка, эти должности займут "новые люди", которые ранее не были в этой нише.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно мэром города избрали Александра Третьяка.

Ровно горсовет комиссия заместитель голосование
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