ЦВК офіційно оголосила переможця виборів в Кривому Розі
Павлов отримав майже 57% голосів виборців
Павлов отримав майже 57% голосів виборців
За результатами виборів міського голови Кривого Рогу переміг висуванець партії "Опозиційна платформа - За життя" Костянтин Павлов, отримавши 56,96% голосів виборців.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.
За даними ТВК, Павлов Костянтин обігнав опонента, отримавши 56,96% голосів виборців (97 591 голос)", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що голова Криворізького міського тервиборчкому Валентин Орлов оголосив підсумки виборів міського голови: переміг представник ОПЗЖ Костянтин Павлов.
Нагадаємо, за посаду мера змагалися Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи - За життя". Екзит-поли показали суперечливі результати.
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