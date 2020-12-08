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08 грудня 2020, 14:24 77

ЦВК офіційно оголосила переможця виборів в Кривому Розі

08 грудня 2020, 14:24 77
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Павлов отримав майже 57% голосів виборців
Павлов отримав майже 57% голосів виборців
Фото: Facebook
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За результатами виборів міського голови Кривого Рогу переміг висуванець партії "Опозиційна платформа - За життя" Костянтин Павлов, отримавши 56,96% голосів виборців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

За даними ТВК, Павлов Костянтин обігнав опонента, отримавши 56,96% голосів виборців (97 591 голос)", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що голова Криворізького міського тервиборчкому Валентин Орлов оголосив підсумки виборів міського голови: переміг представник ОПЗЖ Костянтин Павлов.

Нагадаємо, за посаду мера змагалися Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи - За життя". Екзит-поли показали суперечливі результати.

вибори Слуга народа ОПЗЖ ЦВК Кривий Ріг Кандидат
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