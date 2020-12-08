Хмельницкий городской голова назвал кандидатов на должности своих заместителей и секретаря горсовета

Продолжается второе пленарное заседание первой сессии Хмельницкого горсовета

Продолжается второе пленарное заседание первой сессии Хмельницкого горсовета

Фото с сайта Хмельницкого городоского совета

На сессии Хмельницкого горсовета городской голова Александр Симчишин назвал кандидатов на должности своих заместителей и секретаря городского совета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ПоділляNEWS.

Сегодня, 8 декабря, в 15.00 началось второе пленарное заседание первой очередной сессии Хмельницкого горсовета. Городской голова назвал фамилии лиц, которых хотел бы видеть своими заместителями.

Александр Симчишин на своих заместителей предложил кандидатуры Николая Ваврищука (заместитель руководителя КП "Спецкоммунтранс”), Михаила Кривака (бывший секретарь совета), Василия Новичка (начальник управления ЖКХ), Романа Примуша (первый заместитель председателя Хмельницкой ОГА).

На секретаря городского совета он предложил депутата от "Команды Симчишина” Виталия Диденко.

Как сообщает Суспильне, Виталия Диденко 38-ю головами (из 40 присутствующих) избрали секретарем горсовета.

Это была единственная кандидатура на эту должность, которую предложил Хмельницкий городской голова Александр Симчишин на рассмотрение депутатов новоизбранного городского совета.

Виталий Диденко на нынешних местных выборах уже в третий раз избран депутатом Хмельницкого городского совета. В 2010 и 2015 годах он избирался депутатом горсовета от партии "Всеукраинское объединения "Свобода". В городском совете прошлого созыва работал в постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроительства, земельных отношений и охраны окружающей природной среды.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат от партии "За будущее" Виолетта Лабазюк возглавил Хмельницкую областную раду.