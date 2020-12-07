Кандидат від партії "За майбутнє" Віолетта Лабазюк очолила Хмельницьку обласну раду
Сьогодні, 7 грудня, під час першого засідання головою Хмельницької обласної ради нового скликання депутати обрали кандидата від партії "За майбутнє" Віолетту Лабазюк.
Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання обласної ради, передає RegioNews.
Після оголошення результатів виборів до облради головою обласної ТВК Віталієм Афадєєвим, голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій привітав новообраних депутатів.
Першим питанням, яке депутати винесли на розгляд сесії, стало обрання голови Хмельницької обласної ради.
За результатами таємного голосування посаду голови Хмельницької обласної ради виборола Віолета Лабазюк. За неї проголосувало 33 депутати.
Її конкурентка, кандидат від партії "Слуга народу” Оксана Бочкарьова отримала 27 голосів. Недійсними визнали 4 бюлетені.
Довідка: Віолетта Лабазюк народилася у Волочиську, проживає у селі Розсоша, Хмельницького району. Освіта вища. Голова Хмельницького обласного благодійного фонду "Благодійний фонд Сергія Лабазюка "Ми Поруч”. Дружина депутата ВРУ Сергія Лабазюка. На цьогорічних місцевих виборах була обрана депутатом Хмельницької обласної ради від партії "За майбутнє” у виборчому округу №3 (центр – місто Волочиськ).
Нагадаємо, Зеленський призначив Гамалія головою Хмельницької ОДА, відповідний указ президент підписав 3 грудня.