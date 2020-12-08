В Славянске ТИК не смогла зарегистрировать новоизбранных депутатов горсовета

Из-за этого откладывается проведение первой сессии городского совета

Из-за этого откладывается проведение первой сессии городского совета

Фото: slavdelo.dn.ua

В Славянске городская ТИК 7 декабря не смогла открыть заседание, на котором планировали зарегистрировать депутатов городского совета нового созыва.

Об этом сообщает "Деловой Славянск", передает RegioNews.

Во время заседания ТИК между членами комиссии возникла дискуссия, как проводить голосование по регистрации кандидатов, списком, или по каждому отдельно.

Некоторые члены комиссии заявили, что у них есть сомнение в том, что кандидат Павел Придворов лично подавал заявление о регистрации.

Об этом ранее в письме членам комиссии сообщил кандидат в депутаты Сергей Лях. В связи с этим заявлением, комиссия решила обратиться в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

После объявленного технического перерыва, заседание ТИК так и не было открыто. Следующее заседание ТИК запланировано на 11 декабря, хотя не исключена возможность его проведения ранее.

Напомним, в Славянске победу во втором туре выборов получил Вадим Лях, явка на выборах в городе составила 32,4%.

23 ноября ЦИК официально объявила победителей выборов мэра в Славянске, Бердянске и Ужгороде.