Мер Харкова Кернес не встигне приїхати на сесію 9 грудня - заява міськради

У міській ТВК вважають, що підстав для перенесення сесії немає

У міській ТВК вважають, що підстав для перенесення сесії немає

Фото: із відкритих джерел

Геннадій Кернес, якого під час місцевих виборів переобрали мером Харкова, і який у зв’язку із захворюванням перебуває на лікуванні в Німеччині, не встигає приїхати на першу сесію, яку міська територіальна виборча комісія призначила на 9 грудня.

Про це повідомляє "Укрінформ” із посиланням на директора Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрія Сідоренко, передає RegioNews.

З нами ніхто цю дату не обговорював. На 9 грудня Кернес не встигає, ми планували ближче до 20 грудня", - розповів Сідоренко.

У свою чергу, в міській ТВК заявили, що до них ніхто із письмовою заявою про перенесення сесії не звертався.

Ще 6 членів комісії, у тому числі, від ОПЗЖ, теж просили про перенесення сесії, наприклад, на 16 грудня. Вони посилалися на необхідність виправити технічні помилки у документах. Але згідно з ч. 2 ст. 46 закону "Про місцеве самоврядування", підстав для перенесення немає”, - розповіли журналістам в ТВК.

Нагадаємо, у Харкові міська ТВК відмовилась переносити першу сесію міськради, перенести дату проведення сесії просили шестеро членів комісії.