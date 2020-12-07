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07 грудня 2020, 18:32 136

Мер Харкова Кернес не встигне приїхати на сесію 9 грудня - заява міськради

07 грудня 2020, 18:32 136
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У міській ТВК вважають, що підстав для перенесення сесії немає
У міській ТВК вважають, що підстав для перенесення сесії немає
Фото: із відкритих джерел
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Геннадій Кернес, якого під час місцевих виборів переобрали мером Харкова, і який у зв’язку із захворюванням перебуває на лікуванні в Німеччині, не встигає приїхати на першу сесію, яку міська територіальна виборча комісія призначила на 9 грудня.

Про це повідомляє "Укрінформ” із посиланням на директора Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрія Сідоренко, передає RegioNews.

З нами ніхто цю дату не обговорював. На 9 грудня Кернес не встигає, ми планували ближче до 20 грудня", - розповів Сідоренко.

У свою чергу, в міській ТВК заявили, що до них ніхто із письмовою заявою про перенесення сесії не звертався.

Ще 6 членів комісії, у тому числі, від ОПЗЖ, теж просили про перенесення сесії, наприклад, на 16 грудня. Вони посилалися на необхідність виправити технічні помилки у документах. Але згідно з ч. 2 ст. 46 закону "Про місцеве самоврядування", підстав для перенесення немає”, - розповіли журналістам в ТВК.

Нагадаємо, у Харкові міська ТВК відмовилась переносити першу сесію міськради, перенести дату проведення сесії просили шестеро членів комісії.

Харьків горсовет сесія Геннадій Кернес ТВК
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