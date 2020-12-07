У Сумах на першій сесії райради побилися і обрали голову
Головою Сумської райради став представник "Слуги народу"
Головою Сумської райради став представник "Слуги народу"
Сумську районну раду безальтернативно очолив представник партії “Слуга народу” Віктор Химич.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СТС.
На засіданні першої сесії Сумської районної ради 30 з 52 присутніх депутатів обрали головою Віктора Химича. Перед тим депутати влаштували бійку. Відео виклав у мережу Facebook колишній глава райради Вадим Акперов.
Виктор Химич раніше очолював Лебединську райдержадміністрацію. Альтернативи йому не знайшлося – це була єдина висунута кандидатура.
Всього у Сумській районній раді 54 депутати.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 грудня Сумська міськрада набула повноважень і обрала секретаря.
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