У Сумах на першій сесії райради побилися і обрали голову

Головою Сумської райради став представник "Слуги народу"

Головою Сумської райради став представник "Слуги народу"

Фото sumy.today

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СТС.

На засіданні першої сесії Сумської районної ради 30 з 52 присутніх депутатів обрали головою Віктора Химича. Перед тим депутати влаштували бійку. Відео виклав у мережу Facebook колишній глава райради Вадим Акперов.

Виктор Химич раніше очолював Лебединську райдержадміністрацію. Альтернативи йому не знайшлося – це була єдина висунута кандидатура.

Всього у Сумській районній раді 54 депутати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 грудня Сумська міськрада набула повноважень і обрала секретаря.