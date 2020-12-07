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07 грудня 2020, 15:48 1

У Сумах на першій сесії райради побилися і обрали голову

07 грудня 2020, 15:48 1
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Головою Сумської райради став представник "Слуги народу"
Головою Сумської райради став представник "Слуги народу"
Фото sumy.today
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Сумську районну раду безальтернативно очолив представник партії “Слуга народу” Віктор Химич.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СТС.

На засіданні першої сесії Сумської районної ради 30 з 52 присутніх депутатів обрали головою Віктора Химича. Перед тим депутати влаштували бійку. Відео виклав у мережу Facebook колишній глава райради Вадим Акперов.

Виктор Химич раніше очолював Лебединську райдержадміністрацію. Альтернативи йому не знайшлося – це була єдина висунута кандидатура.

Всього у Сумській районній раді 54 депутати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 грудня Сумська міськрада набула повноважень і обрала секретаря.

Сумська область сесія вибори керівник бійка
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