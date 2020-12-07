Мэр Харькова Кернес не успеет приехать на сессию 9 декабря - заявление горсовета

В городской ТИК считают, что оснований для переноса сессии нет

В городской ТИК считают, что оснований для переноса сессии нет

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Геннадий Кернес, которого во время местных выборов переизбрали мэром Харькова, и который в связи с заболеванием находится на лечении в Германии, не успевает приехать на первую сессию, которую городская территориальная избирательная комиссия назначила на 9 декабря.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на директора Департамента информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрия Сидоренко, передает RegioNews.

С нами никто эту дату не обсуждал. На 9 декабря Кернес не успевает, мы планировали ближе к 20 декабря", - рассказал Сидоренко.

В свою очередь, в городской ТИК заявили, что к ним никто с письменным заявлением о переносе сессии не обращался.

Еще 6 членов комиссии, в том числе, от ОПЗЖ, тоже просили о переносе сессии, например, на 16 декабря. Они ссылались на необходимость исправить технические ошибки в документах. Но согласно ч. 2 ст. 46 закона "О местном самоуправлении", оснований для переноса нет", - рассказали журналистам в ТИК.

Напомним, в Харькове городская ТИК отказалась переносить первую сессию горсовета, перенести дату проведения сессии просили шесть членов комиссии.