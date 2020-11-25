Уряд погодив звільнення Олексія Петрова з посади голови Закарпатської ОДА

Олексій Петров очолює область із 23 квітня 2020 року

Олексій Петров очолює область із 23 квітня 2020 року

Фото: із відкритих джерел

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 25 листопада, передає RegioNews.

На цю посаду погодили кандидатуру Анатолія Полоскова. Місцеве видання "Голос Карпат" раніше писало, що кандидатуру Анатолія Полоскова вже розглядали півтора роки тому, однак тоді вирішили призначити Ігоря Бондаренка. Полосков працює директором виноробної компанії "Шато Чизай".

Олексій Петров обіймає посаду голови Закарпатської ОДА з 23 квітня, коли його призначив президент Володимир Зеленський.

Раніше він займав посаду начальника управління СБУ в Кіровоградській області з 2019 року, а також був керівником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України із 2017 по 2019 рік.

Нагадаємо, Кабмін погодив звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської ОДА.