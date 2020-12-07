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07 декабря 2020, 16:37 115

Алексея Петрова избрали председателем Закарпатского областного совета

07 декабря 2020, 16:37 115
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Ранее кабинет министров согласовал его увольнение с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации
Ранее кабинет министров согласовал его увольнение с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации
Фото: Facebook
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Председателем Закарпатского областного совета избрали действующего главу областной государственной администрации Алексея Петрова.

Об этом во время сессии областного совета сообщил председатель счетной комиссии Михаил Лаба, передает RegioNews.

За Алексея Петрова, которого выдвинула партия "Слуга народа", во время тайного голосования проголосовали 37 из 62 зарегистрированных в зале депутатов. В голосовании приняли участие 55 депутатов.

Его конкурент, депутат от партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Виктор Русин получил 17 голосов. Один бюллетень признали недействительным.

Для тайного голосования в зале поставили ящик, а также трибуну. Депутаты имели 90 минут, чтобы определиться с двумя кандидатами.

Справка: Алексей Петров - действующий председатель ОГА, он возглавляет область с 23 апреля 2020 года. На местных выборах 25 октября он возглавлял список партии "Слуга народа". Ранее Кабмин согласовал его увольнение, а также согласовал на должность нового главы администрации Анатолия Полоскова, однако до сих пор распоряжение президента об увольнении Петрова на сайте Офиса президента не обнародовано.

Напомним, 25 ноября Правительство согласовало увольнение Алексея Петрова с должности главы Закарпатской ОГА, на эту должность согласовали кандидатуру Анатолия Полоскова.

Ранее мы писали, что главу Закарпатского облсовета не смогли избрать из-за демарша партии венгров.

Читайте также: Петров Алексей. Глава Закарпатской областной государственной администрации. Досье

Слуга народа Ужгород облсовет Закарпатье голосование Алексей Петров
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